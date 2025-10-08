Apuñalaron a conductor de la línea de colectivos 511 en Varela

Se trata de un caso para nada sorpresivo que tuvo lugar en el transporte público, el cual es foco de constantes ilícitos tanto en el distrito como en Quilmes y Berazategui. Sin embargo, en esta oportunidad no concluyó en un simple robo y escaló en este violento ataque que le podría haber costado la vida a un trabajador. Ahora, abogan por la inmediata detención del ladrón, que se fue con las pertenencias del conductor.

La secuencia ocurrió a bordo del interno 741 cuando iba circulando por el barrio San Cayetano, que está alejado del casco céntrico varelense, en la intersección de las calles Malambo y 414. Allí fue que el chofer, de 31 años, se vio sorprendido por el malviviente, que lo apuntó con un cuchillo mientras este seguía manejando. En sintonía, le dio una puñalada en el costado derecho a la altura del abdomen y tomó sus objetos personales, con los cuales salió corriendo.

A raíz de eso, el chofer del ómnibus perdió el control y se estrelló contra un poste de luz. Milagrosamente, en la vereda no había transeúntes y es por eso que no hubo que lamentar otras víctimas. Los vecinos, al escuchar el impacto, salieron a ver qué sucedía y atendieron al herido. En una ambulancia del SAME lo trasladaron al Hospital Mi Pueblo, donde profesionales médicos lo atendieron de urgencia y le curaron el puntazo. Quedó internado en observación pero sin riesgo de vida.

El ladrón escapó a pie por las calles del barrio y lo perdieron de vista. Dieron sus características a los agentes policiales que se acercaron a la escena y se realizó la correspondiente denuncia. Actuaron las autoridades judiciales de la Fiscalía Descentralizada de Florencio Varela y pidieron el relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona para poder ubicarlo cuanto antes.

El hecho conmocionó a los presentes, que acudieron para auxiliar al conductor del colectivo de la línea 511 y los pasajeros sostienen que estas situaciones se viven a diario en el transporte público, por lo que precisan medidas de urgencia por parte de los encargados del área de seguridad.