Las damas de Mayores B de Mariano Acosta lograron el ascenso a la Liga de Honor Plata

Con 12 puntos de distancia sobre el elenco de Ramos Mejía, el historial igualado y 142 goles de diferencia de gol, las quilmeñas arrasaron en Primera y se aseguraron el pasaje a LHD Plata, la cual será semillero y neutralización de jugadoras de la rama femenina Oro. La segunda plaza se la van a jugar entre Dorrego B, Don Bosco y Ateneo Don Bosco en el resto de fechas que le quedan al Clausura.

Más allá de la derrota por un punto contra el duro elenco ramense, las damas Tricolores B ya se aseguraron el ascenso a la Liga de Honor Plata. Al mismo tiempo, en la tabla anual el Acosta B sigue con superioridad y le lleva tres puntos a Ferro.