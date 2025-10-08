Provincia

Las damas de Mayores B de Mariano Acosta lograron el ascenso a la Liga de Honor Plata

Arrasaron en la Primera División de FEMEBAL, obteniendo el logro cuando faltan seis fechas por jugar en el torneo. En la tabla anual le lleva tres puntos a Ferro.

Las damas de Mayores B de Mariano Acosta arrasaron en la Primera División de FEMEBAL y lograron el ascenso a la Liga de Honor Damas Plata, con seis fechas por jugar en el torneo. Con un alto nivel y pese a la derrota contra Don Bosco por 23 a 22, las chicas de la región volvieron a la segunda categoría del handball femenino y ratificaron el gran trabajo en la rama de mujeres que llega desde el equipo A de la Liga de Honor Oro.

Con 12 puntos de distancia sobre el elenco de Ramos Mejía, el historial igualado y 142 goles de diferencia de gol, las quilmeñas arrasaron en Primera y se aseguraron el pasaje a LHD Plata, la cual será semillero y neutralización de jugadoras de la rama femenina Oro. La segunda plaza se la van a jugar entre Dorrego B, Don Bosco y Ateneo Don Bosco en el resto de fechas que le quedan al Clausura.

Más allá de la derrota por un punto contra el duro elenco ramense, las damas Tricolores B ya se aseguraron el ascenso a la Liga de Honor Plata. Al mismo tiempo, en la tabla anual el Acosta B sigue con superioridad y le lleva tres puntos a Ferro.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados