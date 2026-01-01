Argentino de Quilmes acelera el mercado

La noticia que más impacto generó entre los hinchas del Mate es el regreso de Franco Sosa. El futbolista, que viene de tener un paso por Excursionistas, decidió pegar la vuelta para vestir nuevamente la camiseta celeste y blanca. Su retorno es visto con muy buenos ojos por el cuerpo técnico, ya que Sosa conoce a la perfección cada rincón de la institución y aporta una cuota de experiencia y polifuncionalidad que será vital en el duro calendario de la categoría. Su reincorporación se suma a la línea de "viejos conocidos" que buscan revancha en el club.

En cuanto a las caras nuevas, el Criollo presentó oficialmente a Axel Poza como flamante refuerzo. El defensor arriba procedente de Gimnasia de Mendoza, donde sumó rodaje en una categoría superior como la Primera Nacional. Poza llega para aportar solidez, juego aéreo y una salida limpia desde el fondo, características que lo transforman en una pieza de jerarquía para el esquema táctico que se está diseñando en el Bajo. Su contratación demuestra la ambición de la dirigencia por jerarquizar zonas clave del campo de juego.

Finalmente, el sentido de pertenencia tuvo su momento destacado con la firma de Agustín Escudero. El juvenil, producto genuino de la cantera del club, estampó la firma de su primer contrato profesional, lo que representa un paso trascendental tanto para su carrera como para el proyecto de divisiones inferiores de la institución. Con estas tres firmas, Argentino de Quilmes no solo refuerza su presente, sino que también blinda su futuro, enviando una señal clara de que será un hueso duro de roer para cualquier rival en el próximo torneo.