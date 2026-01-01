Guía completa para disfrutar de tres nuevos parques públicos

Se trata del Parque Saludable "Ramón Carrillo", ubicado en Erezcano y Centenario de Mayo "Don Orione" y de la "Quinta Rocca" estos espacios diseñados para el deporte y el descanso:, en el límite de las localidades de Adrogué, Burzaco y Rafael Calzada; el Parque Don Orione, emplazado frente a la Manzana 32 del barrio Don Orione; y la Quinta Rocca, sito en Av. Espora al 4300, dentro del campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

Estos espacios, diseñados para el deporte y el descanso, funcionan de martes a domingos de 08 a 20. Es importante notar que los días lunes permanecen cerrados por tareas de mantenimiento y limpieza. Tras el feriado de Año Nuevo, los predios retoman su actividad normal este viernes de forma ininterrumpida.

Para disfrutar a pleno de la parquización y la riqueza arbórea de estos predios, especialmente ante las altas temperaturas, se recomienda:

Hidratación y Protección: Dado que los parques son espacios abiertos, es vital llevar botellas de agua fresca, usar protector solar y repelente para mosquitos.

Ropa Adecuada: Utilice calzado cómodo para las sendas de caminata y ropa clara que permita la transpiración.

Cuidado del Medio Ambiente: El Municipio realizó una fuerte inversión en forestación. Se solicita a los visitantes no arrojar residuos y utilizar los cestos dispuestos en el predio para preservar la higiene.

Actividades permitidas: Los parques están equipados para caminatas, carreras y actividades recreativas tranquilas. Son ideales para llevar el mate y disfrutar de la sombra recuperada.

"Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad con más espacios verdes y servicios", destacó el intendente interino Juan Fabiani, mientras que Mariano Cascallares subrayó la importancia de que los vecinos sigan eligiendo lo local para su esparcimiento.

La recuperación de la Quinta Rocca y la creación de los parques Don Orione y Saludable Ramón Carrillo forman parte de un plan integral de infraestructura que prioriza el acceso a la salud ambiental. Estos lugares no solo preservan árboles históricos, sino que funcionan como centros de reunión social que fortalecen la identidad de cada localidad.