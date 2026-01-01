Guía completa para disfrutar de tres nuevos parques públicos

Con acceso gratuito y horarios extendidos, los parques "Ramón Carrillo", "Don Orione" y la "Quinta Rocca" se consolidan como los puntos de encuentro favoritos para la recreación al aire libre.
Durante toda la temporada estival, los tres grandes pulmones verdes del partido de Almirante Brown permanecerán abiertos de martes a domingo. Estos espacios, recuperados y puestos en valor con infraestructura moderna, buscan ofrecer a las familias una alternativa de esparcimiento gratuito sin necesidad de salir del distrito.
Se trata del Parque Saludable "Ramón Carrillo", ubicado en Erezcano y Centenario de Mayo "Don Orione" y de la "Quinta Rocca" estos espacios diseñados para el deporte y el descanso:, en el límite de las localidades de Adrogué, Burzaco y Rafael Calzada; el Parque Don Orione, emplazado frente a la Manzana 32 del barrio Don Orione; y la Quinta Rocca, sito en Av. Espora al 4300, dentro del campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).
Estos espacios, diseñados para el deporte y el descanso, funcionan de martes a domingos de 08 a 20. Es importante notar que los días lunes permanecen cerrados por tareas de mantenimiento y limpieza. Tras el feriado de Año Nuevo, los predios retoman su actividad normal este viernes de forma ininterrumpida.
Para disfrutar a pleno de la parquización y la riqueza arbórea de estos predios, especialmente ante las altas temperaturas, se recomienda:
Hidratación y Protección: Dado que los parques son espacios abiertos, es vital llevar botellas de agua fresca, usar protector solar y repelente para mosquitos.
Ropa Adecuada: Utilice calzado cómodo para las sendas de caminata y ropa clara que permita la transpiración.
Cuidado del Medio Ambiente: El Municipio realizó una fuerte inversión en forestación. Se solicita a los visitantes no arrojar residuos y utilizar los cestos dispuestos en el predio para preservar la higiene.
Actividades permitidas: Los parques están equipados para caminatas, carreras y actividades recreativas tranquilas. Son ideales para llevar el mate y disfrutar de la sombra recuperada.
"Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad con más espacios verdes y servicios", destacó el intendente interino Juan Fabiani, mientras que Mariano Cascallares subrayó la importancia de que los vecinos sigan eligiendo lo local para su esparcimiento.
La recuperación de la Quinta Rocca y la creación de los parques Don Orione y Saludable Ramón Carrillo forman parte de un plan integral de infraestructura que prioriza el acceso a la salud ambiental. Estos lugares no solo preservan árboles históricos, sino que funcionan como centros de reunión social que fortalecen la identidad de cada localidad.
