Provincia |

Morón: violenta protesta de trabajadores municipales contra Lucas Ghi

Empleados de la comuna destrozaron el Concejo Deliberante en medio de una protesta por el pago de horas extras, en medio la crisis política del Distrito.

Trabajadores municipales de Morón destrozaron el Concejo Deliberante durante un reclamo por falta de pago de los salarios, en un agitada protesta que tuvo lugar en la previa a una sesión en la que se iba a aprobar el presupuesto del intendente Lucas Ghi, quien fue blanco de insultos por parte de los manifestantes.

La sesión estaba prevista para las 11 de la mañana y ante la falta de garantías de seguridad, la presidenta del cuerpo legislativo, Sibila Botti, decidió suspenderla.

Lucas Ghi.jpg
Vacunación: Lucas Ghi lidera la cantidad de vacunados contra el coronavirus en Morón

Vacunación: Lucas Ghi lidera la cantidad de vacunados contra el coronavirus en Morón

ADEMÁS: Morón: pases de facturas entre Ghi y Sabbatella tras la derrota electoral

Morón está atravesado por un fuerte enfrentamiento político entre Ghi y Martín Sabbatella, quien fuera jefe comunal del distrito.

Embed

En una de las dependencias municipales donde se concentran las áreas de Servicios Públicos quemaron neumáticos y se cortaron las calles céntricas del municipio.

ADEMÁS: Lucas Ghi, responsable de la derrota electoral del peronismo en Morón

Además, dos trabajadores municipales terminaron heridos a causa de piedrazos. Ambos estaban trabajando en la oficina de Economía y Tasas y hubo daños materiales en algunas dependencias municipales.

image

El motivo de la protesta fue la falta de pago de horas extras por parte de la administración de Ghi. En este contexto, sostienen que el sueldo fue depositado a todos los trabajadores, al igual que medio aguinaldo.

Mientras que aseguran que las horas extras se abonarán el día viernes y que ese cronograma había sido pautado con los trabajadores municipales del distrito.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados