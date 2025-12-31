Morón: violenta protesta de trabajadores municipales contra Lucas Ghi

La sesión estaba prevista para las 11 de la mañana y ante la falta de garantías de seguridad, la presidenta del cuerpo legislativo, Sibila Botti, decidió suspenderla.

Morón está atravesado por un fuerte enfrentamiento político entre Ghi y Martín Sabbatella, quien fuera jefe comunal del distrito.

Embed Escándalo y destrozos en el Concejo Deliberante de Morón: Municipales protestaron por el no pago de horas extrashttps://t.co/lkFCD3ARvA pic.twitter.com/BYdH8bd5SY — Noticias Solidarias - 5 Años (@notisolidaria) December 31, 2025

En una de las dependencias municipales donde se concentran las áreas de Servicios Públicos quemaron neumáticos y se cortaron las calles céntricas del municipio.

Además, dos trabajadores municipales terminaron heridos a causa de piedrazos. Ambos estaban trabajando en la oficina de Economía y Tasas y hubo daños materiales en algunas dependencias municipales.

image

El motivo de la protesta fue la falta de pago de horas extras por parte de la administración de Ghi. En este contexto, sostienen que el sueldo fue depositado a todos los trabajadores, al igual que medio aguinaldo.

Mientras que aseguran que las horas extras se abonarán el día viernes y que ese cronograma había sido pautado con los trabajadores municipales del distrito.