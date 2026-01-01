Tres nacimientos apenas iniciado el año

Varela tuvo el primer bebé nacido de 2026 y se trató de Daniel, que vino al mundo a las 1.03 en el Hospital Mi Pueblo con un peso de 3 kilos 110 gramos. Él y su mamá, Zulma López, se encuentran en buen estado de salud.

La noticia fue compartida mediante las redes sociales de nosocomio donde compartieron las tiernas imágenes de la madre con su niño, acompañados de las profesionales de la salud que trabajaron en su venida. "Felicitaciones a esta familia y al equipo de profesionales del Hospital Mi Pueblo que los acompañaron", remarcaron desde la institución sanitaria.

En cambio en Quilmes, el primero se dio a las 1.39 en el Isidoro Iriarte y fue nombrado como Enzo. El segundo fue Shaylin, que vio por primera vez la luz a las 5.26 en el Eduardo Oller de San Francisco Solano.

Los festejos de Año Nuevo en la región, principalmente en Quilmes, tuvieron un saldo positivo con una baja importante en la cantidad de heridos y tres nacimientos que llenaron de alegría a la comunidad.

Con respecto a los ingresos a centros asistenciales, la Secretaría de Salud quilmeña reportó un total de 158 heridos entre las 20 del 31 de diciembre y las 7 de este 1 de enero, lo que representa 30 atenciones menos que el año anterior.

El Hospital Isidoro Iriarte recepcionó a 91 pacientes; Oller, 19; SAME Quilmes socorrió a 18; Dispensario Carrillo a 12; UPA 17 Bernal, 13; Centro Asistencial Don Bosco, 4; Centro de Atención Primaria de Salud Villa Augusta, un paciente.

Los motivos de las consultas por guardia, revelaron que seis personas eran por pirotecnia; 19 por politraumatismos por accidentes de tránsito, 17 por elementos cortantes, siete por caídas de altura, seis por arma de fuego, cuatro ingresos por salud mental, tres por arma blanca, una por lesión ocular y un urgencia odontológica. El resto de los casos corresponden a atenciones de menor complejidad.

Al respecto, desde la Secretaría de Salud destacaron "el trabajo del personal sanitario durante la noche de Año Nuevo" y remarcaron que "la reducción en la cantidad de atenciones representa un dato alentador en comparación con celebraciones anteriores".