Arsenal, obligado a ganar y dependiendo de otros para evitar el descenso

Con apenas dos fechas por jugarse, quedó último en la Zona A de la Primera Nacional. El conjunto de Darío Franco necesita sumar de a tres ante el líder Deportivo Madryn para llegar con chances a la definición frente a Alvarado.

Arsenal atraviesa un momento límite en la Primera Nacional. La derrota de la última fecha frente a Deportivo Maipú lo dejó en el fondo de la tabla de la Zona A con 31 puntos, cuando apenas restan dos partidos para el final de la fase regular. En este escenario, el equipo de Sarandí ya no cuenta con margen de error: debe ganar para sostener la ilusión de mantenerse en la segunda categoría del fútbol argentino.

Hoy, Arsenal y Alvarado (32) ocuparían los dos lugares de descenso directo. Un poco más arriba aparecen Almagro y Güemes, con 34 unidades cada uno, y Ferro con 35. La pelea es mano a mano y cada punto puede resultar determinante.

El calendario tampoco da respiro. Este domingo, a las 15.30, el equipo de Darío Franco visitará a Deportivo Madryn, puntero del grupo y con la posibilidad de asegurar el primer puesto. En la última fecha, el destino de Arsenal se jugará en su estadio, cuando reciba justamente a Alvarado, otro de los comprometidos.

En Sarandí saben que el margen de error se agotó y que todo lo que queda es ganar. El futuro inmediato se define en apenas 180 minutos.

