Tristán Suárez, urgido por conseguir tres puntos

El conjunto de Ezeiza deberá ganar para asegurarse la clasificación al Reducido y así tener la posibilidad de luchar por el ascenso a la Liga Profesional y además seguir con chances de meterse en la Copa Argentina, dentro de los siete primeros.

Si empata, queda bien perfilado para ir al Reducido y de esta manera despacharía a un rival directo como Racing de Córdoba y además de Los Andes. Esto también obliga a que Colegiales gane contra Deportivo Maipú.

En caso de derrota frente al Racing cordobés, se complica su chance de ingresar al Reducido y se ve obligado a ganar sí o sí contra Quilmes y así obtener el doble boleto. Serán dos fechas en las cuales el Lechero se jugará todo el esfuerzo del año y no podrá darse el lujo de dejar seis puntos estructurales en el camino.