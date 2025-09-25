Provincia

Tristán Suárez, urgido por conseguir tres puntos

Enfrentará a Racing de Córdoba, y un triunfo le asegurará el ingreso al Reducido y seguir con chanches para ingresar a la Copa Argentina.

Tristán Suárez se las verá este sábado contra Racing de Córdoba, en el estadio 20 de Octubre y en la contienda el Lechero se jugará muchísimo en la Zona A de la Primera Nacional, no solo para meterse definitivamente en el Reducido, sino además para perfilarse en una clasificación a la Copa Argentina.

El conjunto de Ezeiza deberá ganar para asegurarse la clasificación al Reducido y así tener la posibilidad de luchar por el ascenso a la Liga Profesional y además seguir con chances de meterse en la Copa Argentina, dentro de los siete primeros.

Si empata, queda bien perfilado para ir al Reducido y de esta manera despacharía a un rival directo como Racing de Córdoba y además de Los Andes. Esto también obliga a que Colegiales gane contra Deportivo Maipú.

En caso de derrota frente al Racing cordobés, se complica su chance de ingresar al Reducido y se ve obligado a ganar sí o sí contra Quilmes y así obtener el doble boleto. Serán dos fechas en las cuales el Lechero se jugará todo el esfuerzo del año y no podrá darse el lujo de dejar seis puntos estructurales en el camino.

