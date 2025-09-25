Provincia

Sebastián López pidió calma y entrega total en Los Andes

Tras la derrota en Mar del Plata ante Alvarado, el Milrayitas quedó sin depender de sí mismo para clasificar. Con 40 puntos y seis en juego, necesita ganar y esperar resultados ajenos.

Los Andes sufrió un golpe duro en su visita al José María Minella. El 1 a 0 frente a Alvarado lo dejó con 40 puntos, en la undécima posición de la Zona A de la Primera Nacional, a cinco de Deportivo Maipú, último equipo dentro de la zona de Reducido. La derrota, además, lo obligó a resignar la ventaja de depender de sí mismo para llegar al objetivo de meterse entre los ocho mejores.

Este domingo, desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón, recibirá a Ferro Carril Oeste en un cruce decisivo que marcará su futuro inmediato. Ganar es la única manera de seguir con vida y esperar que los rivales directos dejen puntos en el camino para llegar con posibilidades a la última fecha.

En diálogo con Deportes del Sur, el arquero y capitán Sebastián López reconoció que el tropiezo en Mar del Plata dejó una sensación amarga: "No fue nuestra mejor actuación y siento que perdimos una chance clara de meternos en la lucha por el Reducido. Ahora tenemos que estar tranquilos y aprovechar esta chance que nos queda para poder aspirar a dicho objetivo, más allá que por suerte logramos la primera meta que era mantener la categoría".

Al mismo tiempo, el referente del Milrayitas sostuvo que no bajan los brazos: "Sabemos que la clasificación no depende solamente de nosotros, pero vamos a tratar de llegar a la última fecha con chances de poder entrar. Se nos viene un lindo partido ante Ferro y también que tenemos todavía esa chance de poder clasificar al Reducido. No queremos repetir lo del domingo con Alvarado y por eso vamos a ir por todo en busca de los tres puntos. Se nos viene un gran desafío por delante. No hay que relajarse".

Con el Gallardón como escenario y el respaldo de su gente, Los Andes encara lo que puede ser su última carta en el campeonato: ganar o quedar definitivamente al margen de la pelea por el Reducido.

