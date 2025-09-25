Brandán pidió entrega total para asegurar el Reducido

El próximo compromiso será este domingo, desde las 15.30, frente a Defensores Unidos de Zárate, un rival ya descendido y atravesado por conflictos internos. Después, cerrará la fase recibiendo a Nueva Chicago, sin posibilidades de clasificar, lo que en los papeles le abre un escenario favorable para sellar el pasaje.

En diálogo con Deportes del Sur, Fernando Brandán reconoció la frustración por la derrota con el Pincha, aunque insistió en valorar el rendimiento colectivo: "Estamos con mucha bronca porque más allá de algunas bajas, nos hemos preparado bien para este partido. Creo que hicimos un digno papel, pero nos faltó el gol y recibimos tres golpes inesperados. Uno intenta ganar siempre, pero sabemos que este es un torneo muy difícil".

El delantero también resaltó la fortaleza del grupo y dejó un mensaje a la gente: "Estamos haciendo un buen trabajo y somos un grupo fuerte que seguramente va a salir adelante. Sabemos que podemos quedar en la historia grande de este club. Temperley es un club en donde te exige pelear arriba. Al hincha le quiero decir que este plantel va a intentar dar lo mejor en estos últimos partidos para poder lograr la clasificación. Estamos más que agradecidos con la familia Celeste. Ojalá podamos darle una alegría a fin de año".

Con seis puntos en juego, Temperley encara un cierre cargado de presión, pero con la convicción de que depende únicamente de sus propias fuerzas para estar en la definición del torneo.