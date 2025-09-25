Banfield, con el objetivo de acercarse a la cima

Para el elenco de Pedro Troglio será vital obtener los tres puntos para acercarse a las alturas de la Zona A y también para ratificar el momento de tranquilidad y liviandad que implica tener 13 unidades a esta altura del certamen y estar a 3 del líder, su rival de turno.

Sobre el duelo que se viene contra el Tatengue, el DT Troglio señaló en diálogo con TNT Sports: "Será un otro partido duro, con un rival exigente, ya que es una zona muy complicada la nuestra e intentaremos tener la diferencia que necesitamos, para ya tener un panorama mucho más tranquilo".

La derrota frente a Argentinos Juniors cayó en el mejor momento del Taladro, pero esto no es una piedra en el camino, sino un aprendizaje: "Se tienen en cuenta estas equivocaciones, soy responsable de todas las cosas, lo dije en todas las conferencias, vamos a ganar, a perder y a empatar. En ese camino tenemos que sumar mucho, hemos sumado 16 puntos, nos hemos alejado nueve, nos hemos ilusionado con otra cosa y todavía estamos adentro de los ocho clasificados. Y seguimos creyendo que vamos a poder llegar", afirmó Troglio.