Banfield, con el objetivo de acercarse a la cima

El técnico Pedro Troglio puntualizó que "será un otro partido duro, con un rival exigente". Con 13 unidades, está a 3 del próximo contrincante, líder de la Zona A.
Este viernes a las 19, Banfield recibirá nada más y nada menos que al líder de la Zona A de la Liga Profesional de Fútbol, Unión de Santa Fe, con la premisa de seguir en sumatoria para acortar distancias con la cima, sino además para mejorar su situación en la tabla anual. Todavía no está confirmado el once titular.
Para el elenco de Pedro Troglio será vital obtener los tres puntos para acercarse a las alturas de la Zona A y también para ratificar el momento de tranquilidad y liviandad que implica tener 13 unidades a esta altura del certamen y estar a 3 del líder, su rival de turno.
Sobre el duelo que se viene contra el Tatengue, el DT Troglio señaló en diálogo con TNT Sports: "Será un otro partido duro, con un rival exigente, ya que es una zona muy complicada la nuestra e intentaremos tener la diferencia que necesitamos, para ya tener un panorama mucho más tranquilo".
La derrota frente a Argentinos Juniors cayó en el mejor momento del Taladro, pero esto no es una piedra en el camino, sino un aprendizaje: "Se tienen en cuenta estas equivocaciones, soy responsable de todas las cosas, lo dije en todas las conferencias, vamos a ganar, a perder y a empatar. En ese camino tenemos que sumar mucho, hemos sumado 16 puntos, nos hemos alejado nueve, nos hemos ilusionado con otra cosa y todavía estamos adentro de los ocho clasificados. Y seguimos creyendo que vamos a poder llegar", afirmó Troglio.
