Asesinaron a joven de un disparo en presunto ajuste de cuentas narco

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Pedro Viera al 300, casi en el cruce con Enrique Policastro, y la víctima fue identificada, en forma oficial, como Brian Alexis Bellido.

Tras una alerta al 911, efectivos del Comando Patrulla llegaron al lugar y hallaron el cadáver del joven, con un disparo en la sien. Los vecinos alcanzaron a escuchar la detonación de un arma y vieron como tres sujetos escapaban de la vivienda en un automóvil de color blanco. En la causa, que se mantiene caratulada como "Homicidio", interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° Descentralizada de Almirante Brown.