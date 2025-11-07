Provincia

Asesinaron a joven de un disparo en presunto ajuste de cuentas narco

La Policía busca intensamente a tres sujetos que, según el testimonio de los vecinos, vieron salir de la vivienda de la víctima luego de que se escuchara la detonación.

En un presunto ajuste de cuentas ligado al narcotráfico, un joven de 27 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en su propia casa, en el barrio Malvinas Argentinas del partido de Almirante Brown. La Policía bonaerense busca intensamente a tres sujetos que los vecinos vieron fugarse del domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Pedro Viera al 300, casi en el cruce con Enrique Policastro, y la víctima fue identificada, en forma oficial, como Brian Alexis Bellido.

Tras una alerta al 911, efectivos del Comando Patrulla llegaron al lugar y hallaron el cadáver del joven, con un disparo en la sien. Los vecinos alcanzaron a escuchar la detonación de un arma y vieron como tres sujetos escapaban de la vivienda en un automóvil de color blanco. En la causa, que se mantiene caratulada como "Homicidio", interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° Descentralizada de Almirante Brown.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados