Asumieron los 24 integrantes del Concejo de Juventudes de Avellaneda

El programa tiene como objetivo central fomentar el diálogo, la construcción colectiva y el ejercicio activo de la ciudadanía.

Desde su lanzamiento en abril hasta el proceso electoral participaron 41 escuelas del distrito, de las cuales 23 cuentan con representación en el nuevo órgano. Durante la primera etapa, los estudiantes debatieron en asambleas proyectos en torno a ejes como orientación vocacional y trabajo, seguridad, salud, educación, desarrollo social, ambiente y derechos humanos.

En total, 4.540 jóvenes emitieron su voto y eligieron a los primeros 24 concejales juveniles de Avellaneda, quienes tendrán mandato hasta julio de 2026.

Al respecto, el intendente Jorge Ferraresi remarcó que "estamos convencidos de que una ciudad que sabe escuchar es una ciudad que sabe incluir", en alusión al rol de los jóvenes en la construcción de una sociedad más participativa y respetuosa del diálogo.

El organismo legislativo juvenil prevé un año de trabajo en comisiones, acompañados por concejales y funcionarios municipales, con la posibilidad de que los proyectos sean elevados al Concejo Deliberante para su análisis y eventual articulación con el Ejecutivo.

Por su parte, la concejala Gabriela Dorrego, quien coordinó la propuesta junto a la Subsecretaría de Juventudes, destacó: "Lo más importante es alentar la participación de los jóvenes, promoviendo los valores y mecanismos de nuestro sistema democrático. Cuanto más lo conocemos, más plural, participativa y justa se vuelve nuestra sociedad".

El programa se renovará en abril o mayo de 2026, con una nueva ronda de asambleas, elecciones y la conformación de un nuevo Concejo Juvenil.