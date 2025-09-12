Los Andes se prepara para enfrentar a Almagro y asegurar la permanencia

El equipo dirigido por Leonardo Lemos llega con la necesidad de sumar de a tres para consolidar su lugar en la Primera Nacional. El margen es escaso: restan 12 puntos en juego y la distancia con la zona roja es de siete unidades. Por eso, el choque ante el Tricolor se vive como una verdadera final en Lomas de Zamora.

La preparación de la semana estuvo marcada por la obligación de introducir cambios. La expulsión de Matías Gómez en Puerto Madryn obligará a mover piezas en el mediocampo. Para cubrir ese lugar, aparecen dos candidatos: Guillermo Pereira, con mayor vocación de armado, y Gastón Gerzel, quien ya ocupó ese sector en varios encuentros del torneo.

En defensa también habrá novedades. Sin Román Riquelme, que regresó a Argentinos Juniors, y con el retorno de Brian Leizza, Lemos debe definir quién se gana un lugar en la última línea. Francisco Marco vuelve tras cumplir una fecha de suspensión, Guido Segalerba dejó una buena imagen en la derrota pasada y Uriel Sosa, refuerzo reciente, se suma a la competencia interna.

Con esas dos dudas por resolver, Los Andes realizará los últimos ensayos de la semana. En el cuerpo técnico saben que un triunfo el domingo no solo garantizaría la permanencia, sino que también alimentaría la ilusión de pelear por un lugar en el Reducido.