Grelak arma el rompecabezas para visitar a Patronato de Paraná

Iván Ramírez está suspendido y en la línea media lo reemplazará Leandro Allende, por lo que Enzo Kalinski jugaría como volante central y Ramiro Martínez jugaría por Gabriel Carabajal, mientras que también está la duda en ataque de Jano Coronel o Gabriel Vázquez.

Quilmes sigue en trabajo pleno para el partido del domingo, como visitante contra Patronato de Paraná y de momento el DT Alfredo Grelak no podrá contar con varios protagonistas, por diversas razones y se prepara para no repetir el once que empató contra Ferro. Iván Ramírez está suspendido y en la línea media lo reemplazará Leandro Allende, por lo que Enzo Kalinski jugaría como volante central y Ramiro Martínez jugaría por Gabriel Carabajal, mientras que También está la duda en ataque de Jano Coronel o Gabriel Vázquez.

El Cervecero cambiará a más de un protagonista su visita a Paraná, en pos de traerse los tres puntos y retomar el camino en la Zona A de la Primera Nacional, que hoy tiene al Decano lejos de los brillos anteriores.

De momento, los jugadores hicieron tareas físicas y técnicas y Grelak no probó el once que visitará a Patronato, pero si en el táctico se vio que Allende entraría por el suspendido Ramírez, lo que generaría que Kalinski pase a jugar como centro y Martínez ingrese por Carabajal.

Asimismo, el defensor Federico Tévez se lesionó ante Ferro y por una molestia muscular estará ausente frente a Patronato, pero aún no está confirmado quién lo reemplazará.

En este marco, el DT esperará por el juvenil delantero Carabajal, quien también padece una molestia muscular y en estos días realizó tareas físicas livianas.

