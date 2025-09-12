Los casos graves de bullying en escuelas crecieron 40%

"El bullying o acoso escolar y el ciberbullying que causan tanto daño, incluso con homicidios o suicidios, estuvo cerca de sumar víctimas fatales el miércoles en Mendoza, con la niña de apenas 14 años que llevó el arma de su padre policía a la escuela, amenazó a compañeras, docentes y realizó varios disparos. La cantidad de hechos de bullying creció un 40% en lo que va del año, respecto del año pasado. Es muy preocupante", dijo el abogado Javier Miglino, director de la Organización Bullying Sin Fronteras.

"Obviamente, la nena con el arma estaba pidiendo ayuda a gritos. Una amiga contó detalles de las burlas a la que era sometida. Habló de una deficiencia mental y un problema en el habla. Lo cierto es que no quería dañar a nadie, pero sí quería llamar la atención. Lo que sucede es que cuando hay armas de fuego en manos de menores, todo puede ocurrir", dijo Miglino.

El hecho sucedió este miércoles por la mañana en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en el departamento de La Paz, y después de horas fue controlado por la Policía de Mendoza.

De acuerdo con lo informado, la menor entregó el arma a las autoridades y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que "debido al desenlace de público conocimiento y atendiendo a la edad de la menor, el fiscal no ha tomado declaraciones ni medidas que impliquen una investigación penal contra ella". Por el momento los equipos médicos y de contención continúan trabajando con la adolescente y su entorno familiar.

"Hay que destacar el rol de la Policía. No amedrentaron a la nena ni mucho menos la atacaron, tal como se hace a diario en otros países donde los muertos en episodios como este se cuentan a cientos", dijo Miglino. "Hoy Argentina tiene un promedio de 270.000 casos graves de bullying cada año se encuentra en el tercer lugar mundial. Detrás de España y México. Es un llamado de atención para las autoridades, para los docentes y para los padres".

"El guarismo es profundamente alto y es menester activar campañas ahora mismo que ayuden a mitigarlo, tal como se hace en Noruega, Francia, Países Bajos e Irlanda. En caso de no hacer nada, solo estaremos esperando al desarrollo de un próximo y seguro episodio violento", dijo Miglino.

En la mochila de la estudiante, adentro de una carpeta con apuntes, los investigadores encontraron dos cartas. Estaban escritas con lapicera y eran para su papá y su mamá. El contenido no ha trascendido pero permite revelar que era un acto premeditado, y que podría haber terminado con su vida y la de sus compañeros y docentes.

"La paciente, permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones. Según informaron fuentes médicas, se encuentra bajo tratamiento y continúa siendo evaluada y acompañada por los equipos de pediatría y salud mental del hospital", informaron desde el ministerio de Salud de Mendoza.