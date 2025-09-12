Detuvieron a sujeto que golpeó y violó a su pareja y amenazó con quemarla

La víctima se contuvo hasta donde pudo, ya que claramente no fue la primera vez que el hombre con el cual mantenía una relación sentimental la lastimó pero tenía miedo de exponer lo que estaba viviendo por las constantes amenazas recibidas de su parte. De hecho, personas conocidas de la damnificada se manifestaron a través de redes sociales al respecto y sostuvieron que estaban esperando su pronta captura para que no vuelva a cometer nunca más tales ilícitos.

Todo comenzó en una vivienda situada en la calle Necochea al 3300 el pasado martes, cuando un sujeto de 45 años, estaba discutiendo con su pareja. En un momento dado, le propinó varios golpes de puño en el rostro que la dejaron visiblemente lastimada. Pero como si eso no fuese poco, en medio de la secuencia violenta, este decidió dar un paso más en su agresión.

Empezó a abusar sexualmente de ella y una vez que culminó con el terrible acto le dijo que la iba a prender fuego dentro de la vivienda. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y es por dicho motivo que la víctima fue a denunciarlo ante las autoridades policiales para pedir una respuesta y así evitar ser asesinada. La reacción de los investigadores fue rápida y precisa y lograron capturarlo.

Agentes de la Sub DDI se apersonaron en su domicilio y lo llevaron hasta la correspondiente seccional policial, donde está alojado hasta que la Justicia decida qué hacer con él, según dispuso la Fiscalía que intervino. Mientras tanto, se le brindó la atención necesaria a la mujer golpeada, que fue atendida por profesionales médicos a raíz de las heridas sufridas.

Muchas personas indicaron que desde hace tiempo que el sujeto la golpeaba y que es conocido en el barrio Villa del Plata por sus conductas abusivas y agresivas.