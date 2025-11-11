Avanza la construcción de centro sanitario en el Barrio Agüero

A partir de un presupuesto programado de 554.997.915 pesos, realizarán un área de recepción y administración, una sala de enfermería, y consultorios especializados en pediatría, ginecología, obstetricia y hasta de odontología. Asimismo, la planta alta incluirá cinco consultorios médicos, una sala de estar con office destinada al personal de salud y un Salón de Usos Múltiples (SUM) donde se desarrollarán diversas actividades vinculadas a la promoción y prevención sanitaria.

También, el edificio contará con cuatro patios internos de doble altura, que garantizarán una mejor ventilación e iluminación natural en los distintos ambientes. Al respecto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, remarcó que "seguimos trabajando para brindar más y mejor salud pública a nuestros vecinos y vecinas", mediante sus redes sociales.

Desde la Comuna señalaron que el nuevo Centro de Atención Primaria del Barrio Agüero "forma parte del plan municipal de infraestructura sanitaria, que busca descentralizar los servicios".