Investigan a comerciante de Berazategui por atacar a un colectivo escolar

Se trata de un episodio que dejó boquiabiertos a quienes pasaban por la zona y que provocó pánico en los menores de edad que iban a bordo del vehículo para llegar a sus respectivas viviendas. Milagrosamente, a pesar de la violencia con la que el agresor se manejó, nadie salió con heridas de la escena y los mismos vecinos controlaron que no siguiera causando destrozos.

Todo comenzó en la intersección de la avenida Mitre y calle 11 y según indicaron testigos, el conductor del micro escolar le tocó bocina al sujeto, un comerciante berazateguense de suplementos deportivos, para poder avanzar, ya que este le impedía el paso. Sin embargo, este no reaccionó de la mejor manera, tomó una botella y directamente le rompió el vidrio lateral.

Los transeúntes se acercaron al ver que había menores de edad a bordo del rodado y trataron de calmar las aguas. Por su parte, el conductor bajó con un palo pensando que el agresor podría subirse al ómnibus para seguir con el ataque, pero al ver que la situación estaba controlada dejó el objeto a un costado y llamó al 911 para pedir asistencia al respecto.

Realizaron la denuncia en la Comisaría Primera local y esperan que las autoridades judiciales tomen medidas severas ante tal panorama, que preocupó a todos los presentes. Familiares de los chicos que iban a bordo se pronunciaron en redes sociales y sostuvieron que los encargados del transporte siempre cuidaron a los chicos en todo momento, como lo vienen haciendo desde hace años, motivo por el cual necesitan sanciones inmediatas contra el comerciante violento.

Agentes policiales se apersonaron y tras un largo rato de espera, el micro siguió su curso y los chicos fueron llevados a sus viviendas, mientras que el agresor se marchó del lugar y no fue detenido.