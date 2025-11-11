Se quería suicidar y descubrieron que la buscaban por estafas

Al llegar el mencionado sitio, los uniformados dialogaron con su hijo, quien les reveló la situación previa de que tome la drástica decisión de autolesionarse. Posteriormente, los agentes del orden se entrevistaron con la vecina, de 49 años, y descubrieron tenía un pedido de captura activo por "estafa". Se trata de una solicitud de 2019 efectuado por un tribunal de Capital Federal. Finalmente, la detuvieron y la trasladaron a una dependencia policial. Por su delito, se contempla una pena que va desde un mes a seis años.

En otro orden, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través del Comando de Patrullas Avellaneda, aprehendió a un hombre de 36 años cuando fue sorprendido mientras intentaba abrir un vehículo estacionado en la vía pública. Ocurrió en General Belgrano y Reconquista, donde los uniformados arribaron ante un llamado que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa junto a un Volkswagen Polo.

Los efectivos constataron que el sujeto intentaba forzar el baúl del rodado, siendo reducido por su propietaria, quien resultó ser numeraria de la Policía Bonaerense, perteneciente a la UPPL Lanús, con diez años de antigüedad y franco de servicio al momento del hecho. Durante el cacheo preventivo, incautaron un bisturí con mango de madera, una llave Allen y un alicate, elementos presuntamente utilizados para violentar cerraduras.