"La verdad que a esta altura no tengo claro nada", afirmó Roque Drago ante la indefinición del rival

Reflexionando sobre esta última eliminatoria, el entrenador remarcó que el principal déficit actual del equipo es el desbalance defensivo. "Yo busco construir a mis equipos de atrás para adelante, lograr una defensa sólida que cuando a vos se te hace complicado llegar al arco rival, tengas la certeza de que no te conviertan. La clásica afirmación de que cuando no podés ganar, no hay que perder. Todavía nos está costando cumplir con eso, este es un equipo donde tiramos mucho para adelante y a veces eso no es lo correcto porque los equipos tienen que ser balanceados", analizó Drago, haciendo hincapié en la necesidad de que cada jugador cumpla su función y evitar la ansiedad. "Nuestros defensores tienen un perfil más de juego, en algunas ocasiones se tienen demasiada confianza para salir jugando y se exceden, eso es algo que tratamos de corregir. Nos costó y nos sigue costando elegir bien y saber cuándo se puede jugar y cuándo no, ese es uno de nuestros déficits, pero este tiempo nos vino bien para trabajar en corregir eso", agregó.

A solo una semana de la reactivación del Reducido, Claypole todavía no tiene certeza sobre su rival, lo que genera una gran incertidumbre en el cuerpo técnico. "La verdad que a esta altura no tengo claro nada, a nuestro video analista lo estoy volviendo loco pidiéndole los informes de Mercedes, Español, etc. Yo le dije, mira todo por las dudas, hasta mira Racing que capaz nos cae a nosotros. Llega un punto donde creo que ni los encargados de designar las llaves tienen claro contra quién nos va a tocar", explicó con frustración. La última versión indica que el rival sería Centro Español, pero las modificaciones reglamentarias mantienen el enigma. Drago concluyó con un mensaje de calma: "Nos toque definir de local o visitante, hay que tener presente que es una llave larga, hay que estar tranquilo, no regalarse, ni desbocarse para no sufrir demasiado. Uno no termina de entender cómo lo van manejando, si se decide sobre la marcha o a dedo, pero lamentablemente nosotros no podemos hacer nada, solamente nos queda aprovechar los días para trabajar, reafirmar lo que se hace bien y corregir en lo que se está fallando. Ahora esperando a que llegue el lunes para conocer nuestro rival".