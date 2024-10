Banfield, entre las elecciones para renovar sus autoridades y el encuentro ante Estudiantes

El Taladro atraviesa la semana más importante del año, pues se viene el cambio de autoridades, al mismo tiempo que espera mejorar en la Liga Profesional de Fútbol, así que también prepara el choque contra Estudiantes de La Plata, en el Lencho.

De momento, el DT Gustavo Munúa no tiene al once titular listo, ya que todavía tiene algunos días para definir el equipo, el cual no sería el mismo que cayó ante San Lorenzo. El orientador uruguayo analiza variantes, pero recién el fin de semana tendrá certeza de las modificaciones.

Respecto del partido ante el Pincha, estaba pautado para el lunes a las 21, pero por cuestiones organizativas, tal cual lo expresó AFA en un comunicado, se pasó para el horario de las 18.

En cuanto a las elecciones banfileñas, el Taladro se prepara para su acontecimiento más importante del año: este sábado se elegirá al sucesor de Spinosa, quien no se presenta a la reelección. Hay 11.500 socios habilitados para votar, los cuales son mayores de 18 años, con un año de antigüedad, como mínimo, en calidad de socio.

Desde la posta oficialista, el espacio se llama Equipo Grande, y está conformado por socios independientes, peñas y filiales del club, con seis agrupaciones distintas: Albiverde, Unidad Banfileña, La 1896, Unidos por Banfield, La Buchardo y Proyecto Banfield.

El candidato a presidente es Gabriel D´Angelo, con un viejo conocido del Taladro como vicepresidente primero, Damian Cebolla Giménez y María Ileana Arisqueta en el rol de candidata a vice segunda.

La oposición se ve representada por Unidad Primero Banfield, la cual se nutre de tres facciones como Agrupación Naranja, Agrupación Compromiso Banfileño, Agrupación Unidos por Banfield y socios independientes. El candidato será Matías Mariotto con los respectivos vices Mauricio Bonafina y Lucienne Escande.