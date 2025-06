El PJ lomense brindó un fuerte respaldo a la expresidenta y pidió por su libertad

El encuentro fue encabezado por el intendente y presidente del Consejo del PJ lomense, Federico Otermín; el titular del Concejo Deliberante, Diego Cordera; la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; concejales, consejeros escolares, funcionarios y dirigentes de los distintos espacios políticos que componen Unión por la Patria.

"Tras la vergonzosa proscripción del partido judicial, hoy nos reunimos para organizarnos en el Partido Justicialista de Lomas de cara a lo que sigue y manifestar en unidad todo nuestro apoyo a la compañera Cristina, junto a muchas y muchos compañeros de todos los espacios que forman parte del Movimiento Nacional en Lomas de Zamora", expresaron desde la conducción partidaria.

Otermín subrayó que "es importante encontrarnos y no perder la alegría de estar juntos porque eso es también lo que nos quieren robar. Cristina nos deja un mensaje de conducción muy importante: mientras algunos desean que éste sea el final de la historia, se confunden, porque empieza otro capítulo de la historia del peronismo".

"Cristina no se compra, Cristina no se vende. No la pudieron quebrar, no la pudieron matar, no la pudieron doblegar. Y hoy nos toca a nosotros decirle no a la prisión, no a la proscripción. La queremos a Cristina en libertad, la queremos a Cristina candidata. La queremos a Cristina presidenta. Porque queremos que vuelvan las computadoras, que vuelvan las obras y las jubilaciones dignas y para eso tiene que volver Cristina".

Finalmente, recalcó: "Para eso va a haber que luchar. Es tiempo de lucha. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Sin miedo, con amor, todos juntos. Vamos a estar de pie, alegres, en la calle y luchando para construir un futuro mejor. Luchemos y vuelve".