Vivaldo asume la responsabilidad y pide valentía para revertir el presente de Talleres

"Ideamos un plan y en los primeros 20/25 minutos lo hicimos bárbaro. Y después no entiendo por qué a veces dejamos de insistir. Yo creo que es netamente anímico, porque no encuentro otra explicación sinceramente", manifestó el "Flaco" tras el último partido frente a Almirante Brown.

Vivaldo sabe lo que significa estar en esta situación. Recordó su paso por Brown de Adrogué , donde vivió un escenario similar al inicio de su ciclo. "Cuando llegué a Brown me pasó lo mismo, los dos primeros partidos no los pudimos ganar, pero los jugadores creyeron, se animaron y dieron un paso al frente. Encontré una respuesta diferente, una semana distinta, pero hay que plasmarlo adentro de la cancha", reflexionó.

El entrenador trazó un paralelismo con el boxeo para explicar la falta de reacción del equipo. "A veces esperás que te den un cachetazo para reaccionar, cuando lo que estamos buscando es tener una identidad. Tenemos que ser valientes para salir de esta situación. Los que ganan partidos son los jugadores, y acá el responsable soy yo. Asumí este lugar y me hago cargo como cualquiera", declaró con honestidad.

Además, Vivaldo no ocultó su preocupación por los errores defensivos que han costado puntos importantes. "Los tres goles (en el último partido) fueron evitables y eso también te golpea. Cuando cometés esos errores, es difícil mantener el ánimo en alto", señaló.

A pesar del complicado panorama, el técnico oriundo de Luján mantiene la fe en sus jugadores y en el trabajo realizado hasta ahora. "Lo que sí creo, y estoy seguro, es que esto lo vamos a dar vuelta. Ese es el mensaje que quiero darle a la gente. Me haré responsable y me iré si hace falta, pero estas cosas no nos van a pasar porque hay pasión y calidad para sacarlo adelante", afirmó con convicción.

Para Vivaldo, el camino hacia la recuperación pasa por un cambio de mentalidad. "Se sale de una sola forma: con cabeza. Si no, es muy difícil", aseguró. Además, destacó la importancia de trabajar en los detalles y recordó que ningún equipo es perfecto. "Aun los equipos que están bien posicionados y vienen con buena racha tienen cosas por mejorar. Es una realidad del fútbol", añadió.

Este sábado, a las 15 horas, Talleres recibirá en el estadio Pablo Comelli a Central Norte de Salta , un rival directo en la lucha por escapar de los puestos de descenso. El equipo salteño está a nueve puntos por encima del Albirrojo, lo que convierte al partido en una verdadera final para ambos conjuntos.

El árbitro será Wenceslao Meneses, secundado por Juan Manuel Vázquez y Mariano Rossetti , mientras que Gonzalo Crimermann estará como cuarto árbitro.

El mensaje de Vivaldo es claro: el equipo necesita volver a creer en sí mismo y plasmar esa confianza dentro del campo de juego. Con refuerzos en camino y una plantel capacitado para revertir la situación, el DT pide tiempo y compromiso para escribir una nueva historia.

"Tenemos que dar vuelta la página todos juntos. Lo hicimos, pero por momentos, y los partidos duran 100 minutos. Eso es lo que hay que sostener para competir", concluyó.

Con la presión de la tabla y la bronca de la hinchada, Talleres enfrenta una prueba de fuego este fin de semana. La única salida es hacia adelante, con cabeza, corazón y actitud para dejar atrás esta crisis que amenaza con prolongarse.