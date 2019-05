El salvaje episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando la víctima, una mujer de 35 años, transitaba por la calle Montevideo entre Ituzaingó y Yapeyú, donde fue abordada por tres jóvenes de entre 18 y 20 años.

Con extrema violencia, se abalanzaron sobre ella a la carrera y comenzaron a pegarle. La vecina intentó correr pero cayó al suelo, entonces fue rodeada y comenzó un forcejeo para que no se lleven sus objetos de valor.

En ese momento recibió una puñalada en la cadera y varias en la espalda que no llegaron a lastimarla porque tenía una campera gruesa.

Finalmente, la resistencia ofrecida por la mujer obligó a los ladrones a darse a la fuga sin poder concretar el robo. A pesar del momento y de las lesiones sufridas, la chica acudió a su puesto de trabajo y denunció el hecho en la Comisaría 2da. de Quilmes al regresar de la jornada laboral.

"Me salvé de milagro, porque me tiraron a matar y no pudieron", expresó la damnificada, identificada como Giselle. El hecho, quedó registrado por cámaras de seguridad privadas de la zona y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.