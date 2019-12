“No entendemos bien por qué (la oposición) no se sienta a discutir con nosotros, ni siquiera sabemos cuál es el interlocutor válido para discutir; aparecieron diputados, intendentes del conurbano, intendentes de la zona Norte, de la Zona Sur, instrucciones que venían de París, o de otros lugares”, remarcó Bianco en alusión al destino turístico de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El funcionario aclaró en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que “estamos abiertos a las inquietudes de la oposición, trabajamos 14, 15 horas para hacer una contrapropuesta, y no apareció nadie y nos enteramos por los medios que ni siquiera iban a bajar al recinto a dar quórum”.

“No hubo voluntad de discutir”, puntualizó y destacó que el proyecto de Ley Impositiva “busca actualizar promedios de inflación que no generamos nosotros, son heredados del anterior gobierno, porque necesitamos esos ingresos actualizados a la inflación para hacer frente a las emergencias aprobadas, sin esos ingresos tributarios no se puede hacer frente a esas emergencias”.

Asimismo, detalló que “el año próximo tenemos que hacer frente a vencimiento de deuda por 200 mil millones de pesos, dado como queda las cuentas vamos a tener proyectado un déficit de otros 200 mil pesos y no sé de dónde vamos a sacar el dinero si no nos aprueban la ley impositiva”.

En ese sentido, precisó que la iniciativa “en términos globales lo único que hacía era actualizar el valor de los ingresos de la Provincia a la inflación y pusimos esa cláusula progresiva que los que tienen menos pagan menos y los que tienen más pagan más y estamos dispuestos a discutir eso pero no vinieron a la mesa”.