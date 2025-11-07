Brown accede a financiamiento para la compra bienes de capital

De esta manera, la comuna contará con una financiación del 100 por ciento a pagar en hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos. "Gracias al trabajo articulado de la Provincia con los municipios, nosotros contamos con cada vez más herramientas para continuar sumando bienes de capital como máquinas y equipos nuevos que nos posibilitan encarar nuevos trabajos en los barrios y en las localidades brownianas", indicó Cascallares.

Por su parte Kicillof afirmó: "Sabemos que la situación económica es muy complicada en todos los municipios de la provincia y que no hay perspectivas de mejora si el Gobierno nacional no modifica sus políticas económicas". El gobernador agregó: "Frente a ello, desde la Provincia fortalecemos esta iniciativa de la banca pública que permite a los distritos acceder a maquinarias y bienes de capital que son fundamentales para realizar las obras que llevan bienestar a las y los bonaerenses".

Por su parte, Cuattromo remarcó: "Aún en un contexto muy complejo para la actividad, el Banco Provincia sigue trabajando para acercar a todos los municipios las herramientas que sirvan para brindar soluciones concretas y mejorar el día a día de los bonaerenses". Vale recordar que hace pocos días el Municipio presentó una nueva flota de camiones, vehículos y maquinaria para fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.