Camino al Bicentenario, celebraron los 164 años de Lomas en comunidad

Durante la celebración, Otermín destacó la importancia de sostener y fortalecer la identidad local: "La historia nunca empieza cuando nosotros llegamos. Hay mucho para aprender. Hoy quiero invitarlos a abrazar la tradición eterna de nuestros símbolos: trabajo, paz y cultura, porque no se puede cuidar lo que no se conoce y sobre todo lo que no se ama".

En su mensaje, el jefe comunal también convocó a la unidad de cara al futuro: "Nos toca la tarea de gobernar Lomas y lo queremos hacer mirando a los ojos a nuestros vecinos, caminar dejando huella para los que vengan. Con amor y con orgullo caminamos rumbo al Bicentenario de Lomas. Transitemos juntos este camino. Ojalá que ese 10 de septiembre del 2061, donde estemos, tengamos la tranquilidad de que hicimos las cosas bien".

El aniversario fue una ocasión para reafirmar el compromiso colectivo con la historia y el porvenir de Lomas, consolidando el espíritu de comunidad que distingue al distrito desde sus orígenes.