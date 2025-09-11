Comedores populares exigieron la entrega de mercadería y el reconocimiento salarial

Con una enorme bandera que rezaba "Milei, la coima de tu hermana. Entregá los alimentos a los comedores", pancartas, utensilios de cocina y bombos, expresaron su protesta frente a la estación de trenes de Lomas, por la peatonal Laprida e incluso con un corte de la Avenida Hipólito Yrigoyen.

"El Estado Nacional nos congeló el ingreso salarial en 78 mil pesos y desde hace más de 20 meses que la ministra Sandra Pettovello no entrega mercadería", denunciaron durante la manifestación.

En ese sentido, señalaron que "queremos y necesitamos que el Estado brinde el reconocimiento salarial a todas las trabajadoras", e hicieron extensivo el reclamo a la Provincia y el Municipio "para seguir sosteniendo las tareas de cuidado comunitario en nuestra comunidad".

"La crisis económica afecta principalmente a los más pobres y somos nosotras las que seguimos cocinando en los barrios, preparando la merienda para los chicos, abriendo las puertas a quienes lo necesitan, haciendo malabares con lo poco que tenemos para que a nadie le falte el plato de comida", subrayaron.