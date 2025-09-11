Comedores populares exigieron la entrega de mercadería y el reconocimiento salarial

Nucleados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron un corte de tránsito y se movilizaron por el centro de la ciudad para visibilizar su reclamo.
Referentes de distintos comedores comunitarios de Lomas de Zamora, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron por el centro de la ciudad para reclamar el reconocimiento salarial de quienes están al frente de esa tarea y que el gobierno nacional les entregue mercadería.
Con una enorme bandera que rezaba "Milei, la coima de tu hermana. Entregá los alimentos a los comedores", pancartas, utensilios de cocina y bombos, expresaron su protesta frente a la estación de trenes de Lomas, por la peatonal Laprida e incluso con un corte de la Avenida Hipólito Yrigoyen.
"El Estado Nacional nos congeló el ingreso salarial en 78 mil pesos y desde hace más de 20 meses que la ministra Sandra Pettovello no entrega mercadería", denunciaron durante la manifestación.
En ese sentido, señalaron que "queremos y necesitamos que el Estado brinde el reconocimiento salarial a todas las trabajadoras", e hicieron extensivo el reclamo a la Provincia y el Municipio "para seguir sosteniendo las tareas de cuidado comunitario en nuestra comunidad".
"La crisis económica afecta principalmente a los más pobres y somos nosotras las que seguimos cocinando en los barrios, preparando la merienda para los chicos, abriendo las puertas a quienes lo necesitan, haciendo malabares con lo poco que tenemos para que a nadie le falte el plato de comida", subrayaron.
comentar