Comenzaron las actividades en el Polideportivo 19 José Bocha Marrero de Tigre

El Municipio de Tigre llevó adelante la apertura de actividades en el flamante Polideportivo 19 José Bocha Marrero, ubicado en General Pacheco. El intendente Julio Zamora visitó el establecimiento y supervisó la puesta en marcha de sus propuestas deportivas. Quienes deseen inscribirse podrán acercarse al área de administración de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 20.
"Tenemos el orgullo de ver a este Polideportivo funcionando a pleno, con más de 1.400 vecinos inscriptos que son de la zona y que se han anotado para la pileta. Aquí han visto un lugar de encuentro para divertirse y también traer a sus hijos para que puedan pasar un buen momento", sostuvo Zamora.
E indicó: "En noviembre inician las inscripciones de verano y eso es una excelente noticia. Desde el Municipio de Tigre seguimos acompañando el desarrollo del deporte, como lo hicimos con la nueva pista de atletismo y los otros 18 centros deportivos. El objetivo es que la comunidad pueda tener un establecimiento de cercanía y puedan practicar las actividad que prefieran".
El nuevo natatorio municipal, de 800 metros cuadrados, se encuentra en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes. La segunda etapa del proyecto contempla la construcción de gimnasios cubiertos, destinados a deportes indoor como yoga, pilates, crossfit, entre otros.
