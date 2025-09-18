Comenzaron las actividades en el Polideportivo 19 José Bocha Marrero de Tigre

"Tenemos el orgullo de ver a este Polideportivo funcionando a pleno, con más de 1.400 vecinos inscriptos que son de la zona y que se han anotado para la pileta. Aquí han visto un lugar de encuentro para divertirse y también traer a sus hijos para que puedan pasar un buen momento", sostuvo Zamora.

E indicó: "En noviembre inician las inscripciones de verano y eso es una excelente noticia. Desde el Municipio de Tigre seguimos acompañando el desarrollo del deporte, como lo hicimos con la nueva pista de atletismo y los otros 18 centros deportivos. El objetivo es que la comunidad pueda tener un establecimiento de cercanía y puedan practicar las actividad que prefieran".

El nuevo natatorio municipal, de 800 metros cuadrados, se encuentra en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes. La segunda etapa del proyecto contempla la construcción de gimnasios cubiertos, destinados a deportes indoor como yoga, pilates, crossfit, entre otros.