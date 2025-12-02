Argentino de Quilmes, el club que nació como respuesta a la exclusión inglesa, cumplió 126 años

El Mate fue fundado el 1 de diciembre de 1899 como la primera institución puramente criolla y es dueño de una rica historia en el fútbol nacional.
Ayer se conmemoró un nuevo aniversario de Argentino de Quilmes, una institución fundamental que celebra 126 años de existencia. Su fundación el 1 de diciembre de 1899 marcó un hito en el fútbol nacional, ya que fue el primer club compuesto netamente por jugadores criollos. Su origen se dio tras la negativa del Quilmes Athletic Club de permitir la incorporación de jóvenes locales, una exclusión típica de los equipos conformados por británicos en aquella época.
Los fundadores, provenientes del equipo El Relámpago y sumados a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, decidieron revertir la tradición inglesa. Así como los británicos agasajaban a sus rivales con el té, los jugadores de Argentino comenzaron a ofrecer mate cocido y bizcochos de grasa; de este gesto surgió su actual apodo: el "Mate". Además de su identidad local, el club fue pionero en castellanizar las reglas del deporte.
El camino deportivo del Mate comenzó en el amateurismo en 1902 y dio su primer salto a la Primera División en 1906, categoría en la que disputó 24 temporadas en total. Su logro más significativo en la era profesional llegó en 1938 cuando, tras vencer a su clásico rival, Quilmes, se ganó el derecho de jugar en la máxima categoría, aunque su paso fue efímero. La institución transitó luego décadas entre la Primera B y la Primera C, pero sufrió su golpe más duro en 2006 al descender a la Primera D, convirtiéndose en el segundo club en la historia en haber militado en Primera y la última categoría.
La gloria volvió en 2013 cuando, bajo la dirección técnica de Pedro Monzón, el Mate gritó campeón y regresó a la Primera C con un impresionante récord de 14 victorias consecutivas, que superó la racha histórica de San Lorenzo de Almagro. Hoy el equipo de Quilmes permanece en la Primera C y estuvo cerca de ascender en 2018, cuando cayó ante J.J. Urquiza en la final por penales.
Respecto a su infraestructura, el club construyó su estadio, La Barranca Quilmeña, en 1906 en la intersección de Alsina y Cevallos, siendo el primero del país en tener una tribuna de cemento y contando hoy con capacidad para cerca de 7500 hinchas.
