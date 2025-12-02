Argentino de Quilmes, el club que nació como respuesta a la exclusión inglesa, cumplió 126 años

Los fundadores, provenientes del equipo El Relámpago y sumados a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, decidieron revertir la tradición inglesa. Así como los británicos agasajaban a sus rivales con el té, los jugadores de Argentino comenzaron a ofrecer mate cocido y bizcochos de grasa; de este gesto surgió su actual apodo: el "Mate". Además de su identidad local, el club fue pionero en castellanizar las reglas del deporte.

El camino deportivo del Mate comenzó en el amateurismo en 1902 y dio su primer salto a la Primera División en 1906, categoría en la que disputó 24 temporadas en total. Su logro más significativo en la era profesional llegó en 1938 cuando, tras vencer a su clásico rival, Quilmes, se ganó el derecho de jugar en la máxima categoría, aunque su paso fue efímero. La institución transitó luego décadas entre la Primera B y la Primera C, pero sufrió su golpe más duro en 2006 al descender a la Primera D, convirtiéndose en el segundo club en la historia en haber militado en Primera y la última categoría.

La gloria volvió en 2013 cuando, bajo la dirección técnica de Pedro Monzón, el Mate gritó campeón y regresó a la Primera C con un impresionante récord de 14 victorias consecutivas, que superó la racha histórica de San Lorenzo de Almagro. Hoy el equipo de Quilmes permanece en la Primera C y estuvo cerca de ascender en 2018, cuando cayó ante J.J. Urquiza en la final por penales.

Respecto a su infraestructura, el club construyó su estadio, La Barranca Quilmeña, en 1906 en la intersección de Alsina y Cevallos, siendo el primero del país en tener una tribuna de cemento y contando hoy con capacidad para cerca de 7500 hinchas.