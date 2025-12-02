Argentina, eliminado de la Americup del basquet 3x3 en México

El conjunto masculino fue derrotado por 21 a 14, mientras que el femenino cayó por 22 a 4, resultados que marcaron el cierre del calendario internacional para la disciplina.

Las chicas tuvieron un duro cruce ante un rival de jerarquía mundial y terminaron sufriendo la performance. En cuanto al itinerario, Natacha Pérez aportó 2 puntos, mientras que Peri y Julieta Armesto sumaron 1 unidad cada una. Además, Valentina Tondi volvió a destacarse en el trabajo interno, capturando 4 rebotes en un partido donde la superioridad física y el ritmo de Estados Unidos marcaron la diferencia desde el inicio.

A pesar del resultado, el conjunto nacional cerró un torneo competitivo, habiendo obtenido una victoria en la fase de grupos y mostrando pasajes de buen juego frente a rivales de su mismo nivel.

El equipo de varones, en tanto, enfrentó a su par norteamericano en un duelo que exigió el máximo esfuerzo. Si bien Argentina logró mantenerse en partido durante varios tramos, la calidad individual del rival terminó inclinando la balanza hacia un 21 a 14 final.

En una de sus mejores actuaciones del certamen, Santino Mazzuchelli brilló con 8 puntos y 2 rebotes, siendo la principal vía de gol del equipo. Martín Molina Flores acompañó con 4 unidades, mientras que Juan Fernández Chávez y Alejo Maggi completaron el tanteo con 1 punto cada uno.

Con una victoria en la fase de grupos y una presentación competitiva en cuartos, el equipo cerró su recorrido con buenas sensaciones y un crecimiento sostenido a lo largo del torneo.

Con esta jornada, la disciplina 3x3 de Argentina da por concluida su temporada internacional, y se trató de un año que permitió consolidar procesos, ampliar la base de jugadores y sumar roce ante rivales de exigencia continental. Tanto en la rama masculina como en la femenina, el equipo nacional logró avanzar a instancias decisivas y mostrarse competitivo en un formato que continúa creciendo dentro del país.