"Contra San Martín será un partido especial con nuestra gente"

"Sabíamos que el partido con Sacachispas iba a ser duro, trabado, no se podía jugar mucho por el estado del campo de juego. Llegamos muchas veces, una lástima que no lo pudimos ganar pero seguimos estando ahí arriba", explicó el lateral, al analizar el empate conseguido en Villa Soldati que les permitió mantenerse a tiro de la punta.

Con 23 partidos disputados en la temporada y afianzado en el puesto tras la salida de Ayrton Sánchez, el defensor nacido en Ezeiza resaltó la motivación que genera enfrentar a San Martín en Adrogué: "Ahora se viene un partido especial contra San Martín con nuestra gente de local y con un ambiente que seguramente va a ser muy lindo para poder vivir".

Guerrero también fue claro respecto a las aspiraciones del Tricolor, que se encuentra a dos puntos del líder Midland en el Torneo Clausura: "Necesitamos los tres puntos para seguir soñando con el ascenso. El objetivo es seguir sumando en la tabla anual y si se puede dar lucha en el Torneo Clausura".

El clásico, que debía jugarse el sábado, fue reprogramado por disposición de APREVIDE en el marco de las elecciones provinciales y se disputará el lunes desde las 18.35. Para Brown será la oportunidad de reafirmar sus aspiraciones y, para San Martín, la chance de sumar en su lucha por la permanencia.