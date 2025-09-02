El Municipio de Morón participó en jornada de forestación comunitaria

Denominada Autopista Papa Francisco, tiene por objetivo crear un corredor que una Tierra del Fuego con Alaska mediante la plantación de especies nativas.
En el marco del proyecto ambiental Ruta Verde, el Municipio de Morón participó de la jornada de forestación comunitaria “Autopista Papa Francisco” en la localidad de Castelar. La actividad tuvo como objetivo contribuir a la reducción del impacto del cambio climático a nivel local.
El proyecto propone crear un corredor que una Tierra del Fuego con Alaska mediante la plantación de especies nativas y la conformación de espacios verdes que favorezcan el desarrollo de la flora y fauna autóctonas. Estas acciones buscan avanzar hacia una ciudad ecosustentable que mejore la calidad de vida de los vecinos.
Durante la jornada estuvieron presentes el secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad, José María Ghi; el director de Relaciones con la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Piccoli; el director de Beit Jabad Zona Oeste, Rabino Lasi Ludman; el referente de Red Solidaria, Juan Carr; el miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Pablo Ciciaro; el presidente del Consejo Pastoral Evangélico de Morón, Walter Haberl; la referente de la Iglesia del Salvador, Antonella Fernández; el Padre Charles y Ariel Fernández de la Iglesia Metodista; la directora de la Escuela Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Haedo, María Belén Otero; y la representante de Cáritas Diocesana de Morón, Paula Porce.
