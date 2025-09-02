El Municipio de Morón participó en jornada de forestación comunitaria

El proyecto propone crear un corredor que una Tierra del Fuego con Alaska mediante la plantación de especies nativas y la conformación de espacios verdes que favorezcan el desarrollo de la flora y fauna autóctonas. Estas acciones buscan avanzar hacia una ciudad ecosustentable que mejore la calidad de vida de los vecinos.

Durante la jornada estuvieron presentes el secretario de Educación y Desarrollo de la Comunidad, José María Ghi; el director de Relaciones con la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Piccoli; el director de Beit Jabad Zona Oeste, Rabino Lasi Ludman; el referente de Red Solidaria, Juan Carr; el miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Pablo Ciciaro; el presidente del Consejo Pastoral Evangélico de Morón, Walter Haberl; la referente de la Iglesia del Salvador, Antonella Fernández; el Padre Charles y Ariel Fernández de la Iglesia Metodista; la directora de la Escuela Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Haedo, María Belén Otero; y la representante de Cáritas Diocesana de Morón, Paula Porce.