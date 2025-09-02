Cuatro detenidos con drogas y fuertemente armados en Varela

El hecho se dio ante la atenta mirada de los transeúntes en una zona muy transitada del casco varelense. Por suerte, a pesar del arsenal que tenían encima los delincuentes, no hubo ningún enfrentamiento y fueron todos trasladados a seccional policial para quedar a disposición de la Justicia. Cabe destacar que no se informó si venían de cometer un asalto, pero está más que claro que iban preparados para ello.

Todo comenzó durante la noche del domingo en la Ruta Provincial 53 y la intersección con la calle 1542, en inmediaciones del barrio La Capilla. Allí iban los cuatro sujetos a bordo de un Fiat 148 color blanco, cuando fueron interceptados por un móvil policial tras realizar una serie de movimientos extraños que alertaron a las fuerzas. Así las cosas, los detuvieron en la banquina y al bajarlos se encontraron con la sorpresa.

Bajo los asientos, tenían guardadas tres armas de fuego de las cuales una tenía la numeración suprimida y otra contaba con pedido de secuestro activo. Todas estaban con los cargadores colocados y preparadas para su utilización ante cualquier imprevisto que se les pudiera cruzar. Pero como si eso fuese poco, les sacaron envoltorios de nylon que contenían cocaína y sus teléfonos celulares, que serán peritados por los agentes judiciales. El vehículo fue secuestrado también.

Los implicados fueron identificados como Luciano F. (31), Jonathan Ariel A. (31), Diego M. (39) y Leandro H. (28). El segundo de ellos tenía pedido de captura labrado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°20 de Quilmes por infringir la Ley de Drogas impuesta por el código penal.

Es importante resaltar que ahora los sindicados quedaron a disposición de las UFIyJ N°1 y N°2 de Florencio Varela por circular con armas y por trasladar estupefacientes. Serán indagados y deberán prestar explicaciones ante la Justicia.