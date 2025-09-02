Noroeste |

Inscriben en cursos de formación laboral gratuitos en Morón

Se dictarán en el Centro 402, e incluyen propuestas en moldería textil digital, cocina para comedores escolares e instalación de equipos de climatización, entre otros.

Con el objetivo de brindar más herramientas para la inserción laboral, el Municipio de Morón invita a los vecinos a inscribirse en los cursos que se dictarán en el Centro de Formación Laboral N° 402, ubicado en San Martín 471, primer piso.

La oferta académica abarca capacitaciones en moldería textil digital, cocina para comedores escolares, instalación y reparación de equipos de climatización, modelado e impresión 3D, diseño gráfico en sistemas informáticos (niveles 1 y 2), manicuría, montaje eléctrico domiciliario, asistencia en instituciones educativas, planeamiento y gestión de cooperativas, gestión de emprendimientos productivos, gestión de redes sociales con habilidades complementarias, cultura del trabajo y limpieza.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre y la primera parte se realiza de manera online a través del siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/13kUcSbTtyForkIsHSb7lJqJVPk4EBBEFysuOJEOh9XY/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 11-3198-5730.

De esta manera, el Estado local continúa fortaleciendo sus políticas públicas de formación y empleo, acercando propuestas que promueven la inclusión, el desarrollo y la generación de nuevas oportunidades para toda la comunidad.

