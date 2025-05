Dejó la camioneta por la calle inundada y le robaron las ruedas

Se trata de un episodio que entristece a la comunidad, más allá de la bronca que genera conocer nuevos ilícitos. Esto se debe a que los responsables del hurto aprovecharon el estado de vulnerabilidad del dueño del rodado, que tuvo que abandonarlo porque el agua tapaba casi la mitad del mismo. Quiere decir que a la desazón por lo mencionado, se le suma un nuevo problema.

Esto ocurrió en la jornada del sábado por la mañana en San Francisco Solano, uno de los lugares más afectados por el temporal, al igual que Bernal Oeste. Allí, las consecuencias de la lluvia se vieron reflejadas en pérdidas materiales, en casas arruinadas y vecinos pidiendo donaciones de ropa, muebles y demás para poder salir adelante. Pero también afligió a aquellos que circulaban por la vía pública y que no pudieron continuar con su camino.

Eso se debe a que con los desagües colapsados, sumado a los desniveles y la falta de asfalto y caños en diversos sectores, los automovilistas se vieron sorprendidos y a algunos se les quedó el coche. Este fue el caso del dueño de una camioneta Jeep Renegade color blanca, quien tuvo que bajarse y seguir a pie por una especie de laguna que se formó sobre la calle 844 llegando al Arroyo Las Piedras.

Pero no fue una buena decisión debido a que malvivientes, como si fueses ratas depredadoras, le robaron las ruedas y la dejaron más hundida de lo que estaba, provocando severos daños en toda la parte mecánica y en la chapa externa. Lo cierto es que los vecinos no lograron identificarlo al momento y no saben si es alguien que vive en el barrio o no.

Lamentablemente, este episodio se suma a otros hechos similares que existieron tras las inundaciones. Es por ello que lo denunciaron a través de redes sociales para que llegue a las autoridades y tomen cartas en el asunto.