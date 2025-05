Un volante de Banfield, convocado a la Selección de Armenia

El Taladro todavía transita el período de análisis sobre cómo deberá contratar minuciosamente a nuevos jugadores, dependiendo que se concreten ventas a clubes grandes o del exterior de determinados protagonistas.

Mientras tanto, Troglio evalúa el material que viene de la cantera y así es como el volante Lautaro Gómez, quien fue figura en los últimos partidos de la Reserva, será tenido en cuenta para la venidera temporada en el plantel profesional, pero el juvenil está en el radar de un club de Ecuador.

Y hablando de jóvenes casi de exportación, el volante Tomás Adoryan fue convocado a la Selección de Armenia para disputar dos amistosos el 6 de junio contra Kosovo y el 9 frente a Montenegro, por lo que el 29 de mayo deberá presentarse en os ensayos de dicho combinado europeo.

De todos modos, Adoryan estará presente en el choque del Taladro contra Tigre, por los 16vos de final de la Copa Argentina, que será el 15 del mes venidero en el Nuevo Francisco Urbano, con horario a confirmar.

El joven nacionalizado armenio no imaginaba una convocatoria tan pronta y al respecto sostuvo: "Estoy súper contento. Si bien me venían siguiendo desde hace un tiempo, la citación me tomó bastante por sorpresa".