Detuvieron a joven delivery por difundir material de abuso infantil

No es el único caso que apareció en los últimos días y, de hecho, una semana atrás imputaron a un muchacho de 21 años en el mismo distrito por causas similares, aunque no llegaron a trasladarlo a la seccional policial. Sin embargo, no se trataría de la misma organización y se habla de delitos separados, en una gran ola de episodios por la distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) a través de diversos modos de mensajería y de plataformas virtuales.

En esta oportunidad, personal de la División Cibercrimen de la Superintendencia Región AMBA Sur l se dirigió a una vivienda situada en la calle Laprida al 1560, sitio en el cual residía un sujeto de 26 años que se desempeñaba como repartidor de comida de locales y de aplicaciones. Llegó a manos de las autoridades judiciales tras un aviso de una prestigiosa agencia internacional.

Dicho ente se encarga de buscar pedófilos y opera desde la oscuridad cibernética, al igual que lo hacen los agresores. Una vez que tienen noticias o divisan movimientos extraños, se ponen en contacto con los encargados de impartir Justicia y de elaborar las investigaciones para identificar y atrapar a quien corresponda. En esta ocasión, quien los llevó adelante fue la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8 de Berazategui, en manos del fiscal Daniel Ichazo, especializado en la materia.

Es por ello que los uniformados que estaban presentes en el domicilio del acusado revisaron qué dispositivos electrónicos tenía en su poder y decidieron secuestrar su teléfono celular, un Samnsung Galaxy A15. Con resultados positivos, informaron del procedimiento al ayudante fiscal y llevaron al acusado a la correspondiente seccional policial, donde espera para brindar su testimonio por todas las acusaciones en su contra.

Es importante resaltar que es un caso de extrema gravedad y está apuntado por “Producción, comercialización, etc. de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales y tenencia con fines de distribución”. Esto significa que lo investigan no solo por enviar imágenes y videos de MASI, sino que también por ser el que creaba el impactante contenido, lo cual supone algo peor.

Así las cosas, no descartan que en los trabajos de los investigadores aparezcan víctimas de sometimiento sexual infantil y esperan avances para determinar quien más forma parte de esta peligrosa red criminal.