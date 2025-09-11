Detuvieron a prófugo acusado de abusar sexualmente de dos menores de edad

Un nuevo caso relacionado a la búsqueda de un fugitivo estremece a la comunidad varelense y a los vecinos de este hombre, que jamás creyeron que vivían al lado de un imputado por un gravísimo delito contra un par de pequeños niños. Así las cosas, las autoridades trabajaron de manera precisa hasta que pudieron dar con el objetivo, aunque no fue para nada algo fácil.

Lo cierto es que hace casi dos años, denunciaron en la Justicia a un hombre, por haber abusado sexualmente durante 2020 y 2023 de dos menores de edad que quedaban a su cargo. A partir de allí, la causa dio inicio pero nunca habían logrado capturarlo, ya que cuando lo fueron a buscar, este se había marchado con algunas pocas pertenencias. En sintonía, elevaron su pedido de captura y averiguación de paradero como prófugo de las autoridades.

Es por dicho motivo que oficiales de la Sub DDI empezaron a circundar en sus allegados cercanos y se enfocaron en su esposa, quien en teoría había quedado sola. Montaron un puesto de vigilancia, la siguieron y la divisaron ingresando en un domicilio situado sobre la calle La Rioja al 2200, también en Florencio Varela. Cuando confirmaron que allí se estaba escondiendo el acusado, dieron intervención, lo allanaron y lo llevaron capturado a la dependencia correspondiente.

La noticia causó revuelo entre los familiares de las víctimas y avisaron que seguirán cayendo las denuncias porque hay más víctimas que aún no hablaron y que ahora “se empiezan a destapar todas las ollas”. En sintonía, afirmaron que hubo una mujer que obró de cómplice y que también irán a la carga contra ella. Rivero abusó de dos hermanitas y los seres queridos de ellas estaban esperando verlo tras las rejas.

De ahora en más, está a disposición de las autoridades judiciales que evaluarán cómo sigue la causa. En paralelo, las damnificadas deben recibir atención psicológica por todo el malestar causado y por los daños sufridos en el tiempo en el que fueron abusadas.