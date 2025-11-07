Detuvieron a un médico por el robo de un ecógrafo

Los hechos de inseguridad, asaltos, entraderas y demás son moneda corriente en la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, este episodio llena de bronca e indignación a la comunidad, por tratarse de un profesional de la salud que le quita material esencial a sus pacientes. La finalidad de dicho acto no está esclarecida, pero allegados presumen que quiso hacer negocios personales o incluso formar un consultorio aparte.

Todo comenzó en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°17 de Bernal Oeste, ubicada en la calle Cabo Sessa al 1400. Según trascendió, un cirujano vascular periférico comenzó a atender durante la semana pasada a sus pacientes pero con algunas fallas en el ecógrafo. Es por ese motivo que llamó al ingeniero de mantenimiento para reportar los inconvenientes. El técnico retiró el equipo y lo revisó, hasta que notó algo raro.

El aparato original era de color negro, mientras que este era gris. Es por eso que rápidamente dio el aviso para indicar que alguien lo había robado. Con las imágenes de las filmaciones de vigilancia de la sala, la sorpresa fue aún más grande al descubrir que un propio médico del establecimiento había sido quien se llevó el equipo. Se realizó la denuncia formal y lo detuvieron.

El aprehendido acudió a trabajar como en cualquier otra mañana y se topó con los agentes policiales, que le leyeron la acusación y lo trasladaron a dependencia policial. El caso está en manos de las autoridades judiciales, que ordenaron la detención del sindicado e informarán cuál es el próximo procedimiento según vayan avanzando las tareas de investigación.

Es importante resaltar que este tipo de equipos son realmente costosos. De hecho, el ecógrafo tiene un valor de 25 mil dólares, lo cual supone una suma cercana a los 36 millones de pesos argentinos.