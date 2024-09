Dolorosa derrota de Argentino de Quilmes ante San Telmo en handball

Los Criollos perdieron un duelo clave para continuar en la vanguardia de la Tercera División, y justo fue de manera apretada, por lo tanto este tropiezo es un envión para lo que resta del campeonato, en pos de retornar al triunfo con el foco bien puesto y así lo manifestó el juvenil Maiorano: "No queríamos perder ningún punto y sobre todo de local. De todas maneras, faltan 10 fechas, seguimos en puestos de ascenso y dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante. A nadie le gusta perder pero creo que sirve para no relajarse y darse cuenta que no nos sobra nada".

Sobre este eje, se apoya en los aspectos positivos: "Mejoramos muchas cosas tácticas sobre todo en defensa, tenemos la valla menos vencida y nos falta mejorar en ataque más que nada creo yo, pero entrenando y con tiempo este equipo cada día va a estar mejor", sostuvo el jugador de Argentino de Quilmes.