Dos escuelas técnicas de Lomas participarán del Desafío ECO YPF

Se trata de la Escuela Técnica N° 5 "2 de Abril", más conocida como el Industrial de Temperley, que cuenta con el auspicio del gobierno local, y por primera vez llevará dos autos; y la Escuela Tecnológica Ingeniero Giúdici, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

La competencia tendrá lugar en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, este sábado y domingo y contará con la participación de más de 120 escuelas técnicas de todo el país. El campeón recibe como premio una beca para competir el año próximo. El certamen propone construir y poner en marcha vehículos eléctricos propulsados por energía limpia, fortaleciendo la educación técnica y la conciencia ambiental entre los jóvenes.

Una particularidad de la competencia es que los profesores sólo actúan como tutores; no pueden intervenir ni manipular nada. Toda la experiencia la viven los chicos exclusivamente, poniendo en práctica todo lo aprendido en el aula.

Cada delegación contará con dos equipos, cada uno con un vehículo. A su vez, cada auto cuenta con tres pilotos, dos chicos y una chica, debido a que una de las carreras es exclusivamente para mujeres. También forma parte del equipo, mecánicos electricistas, y estrategas a lo largo de todo el circuito, entre otros roles.