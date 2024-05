Efectuaron una cirugía a corazón abierto a un joven en el Hospital El Cruce de Varela

El paciente padecía hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, una enfermedad que se cura únicamente con la cirugía.

Junto a su papá Alejandro y su novia Karen recibió el alta y regresó a su hogar. Lo acompañaron parte del equipo de profesionales que lo asistieron durante su internación.

“Cuando tenía 14 años y mientras jugaba al básquet, tuve un esguince de tobillo. Pero lo que me ocurrió realmente fue una trombosis venosa profunda. En ese momento usé una bota y no quedé anticoagulado”, sostuvo Santiago.

Un largo camino recorrió hasta que a los 17 años, en su viaje de egresados a Bariloche, todo cambió.

“En una pequeña excursión que realizamos en el centro yo no podía caminar, me faltaba el aire. Ahí me trasladaron a la Clínica San Carlos para controlarme y notaron alteraciones en el corazón. Un cardiólogo descubrió que lo que estaba padeciendo era hipertensión pulmonar”, recordó el lanusense, que pasó su viaje de egresados internado hasta que lo derivaron al nosocomio varelense.

“La cirugía me cambió la vida, estoy muy contento a las pocas horas ya podía caminar sin agitarme. La respiración es diferente puedo llenar mis pulmones de aire. Me cambió el ánimo, toda mi salud”, reconoció.

El jefe de Cirugía Cardiovascular, Marcelo Nahin, indicó que “cuando lo derivan de Bariloche en avión sanitario al hospital lo recibimos con el equipo de Daniel Aimone, neumonólogo a cargo del Programa de Tromboendarterectomia Pulmonar. Se estudió al paciente y vimos que calificaba para esta cirugía, tenía trombos centrales en ambos sistemas vasculares pulmonares y provocaba que estuvieran tapados. Fue así que se programó la operación. Y se está yendo de alta con solo 13 días de post operatorio. Es un caso interesante para difundir porque el paciente ingresó al HEC en edad pediátrica, o sea existe la tromboendarterectomia pulmonar en niños".

"Es una patología rara, subdiagnosticada y como siempre decimos pasa por debajo del radar de la mayoría del personal de salud porque es una enfermedad que no se conoce mucho”, aseveró Marcelo Nahin.