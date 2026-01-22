El Centro de Atención al Vecino de San Isidro atendió más de 37.000 consultas en 2025

En 7 de los 12 meses del año, arbolado y alumbrado lideraron las consultas. Gracias a las mejoras implementadas, para fin de año se registró una reducción notable: 15% menos en consultas por arbolado y 5% menos en higiene urbana y alumbrado.

Un 15% de las consultas se relacionó con el sistema de estacionamiento medido. El Centro permitió resolver dudas sobre el funcionamiento de la aplicación San Isidro Estaciona, los comercios adheridos y el servicio de grúas, agilizando la atención en esta nueva modalidad.

En situaciones de catástrofes o emergencias ambientales, el Centro deriva inmediatamente a los canales especializados:

- Defensa Civil: 4512-3103

- Bomberos: 4747-2222

- Patrulla Municipal / Centro de Operaciones (COM): 4512-3333 (atención 24 horas)

- Emergencias Médicas: 4512-3107

Las denuncias de seguridad se canalizan directamente al Centro de Operaciones Municipal (COM) o al programa *Ojos en Alerta* (vía WhatsApp), mientras que las consultas de salud se atienden a través del Centro de Atención Telefónica al 4707-1900.

El servicio centraliza la mayoría de las gestiones municipales. San Isidro se destaca como uno de los pocos distritos bonaerenses con un sistema de atención telefónica centralizado y unificado.

Para lograr respuestas rápidas y un seguimiento eficiente, el Municipio incrementó la cantidad de operadores y modernizó la tecnología, permitiendo que los agentes gestionen y deriven las consultas directamente a las áreas correspondientes en un sistema integrado. Esto garantiza una resolución ágil y un monitoreo efectivo de cada caso.

Con esta estructura, el Centro de Atención al Vecino refuerza el compromiso del Municipio con una gestión cercana, eficiente y accesible para todos los vecinos.