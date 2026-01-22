Otermín y Katopodis recorrieron la obra de la Ruta 4 en Lomas de Zamora

El Intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, recibió al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y juntos recorrieron los avances de la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial N°4 que beneficiarán a 4 millones de personas de la ciudad y de los distritos vecinos.

“En este miércoles de enero, bajo un solazo, vinimos a ver esta obra histórica del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, muy esperada por los vecinos. Sabíamos que esta vía de conectividad por la que circulan a diario 4 millones de personas no estaba en buenas condiciones, por eso como Intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, le quiero agradecer al Gobernador Axel Kicillof y a Kato (Gabriel Katopodis) como brazo ejecutor por esta inversión tan importante para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial”, destacó Otermín.

Los trabajos comprenden la ampliación de la capacidad vehicular, nuevas dársenas de transporte público para ordenar el tránsito, iluminación LED, nuevos desagües hidráulicos y renovación completa de la señalización.

En este sentido, Katopodis detalló: “Estamos ampliando, iluminando y repavimentando toda la traza para que éste sea un corredor vial seguro y en condiciones. Queremos que los vecinos, vecinas y comerciantes sepan que hacemos un gran esfuerzo para que puedan tener un futuro mejor”.

“Mientras a nivel nacional se paralizó toda la obra pública, en la Provincia se están realizando proyectos fundamentales para cuidar y mejorar la vida de la comunidad”, concluyó el Intendente de Lomas de Zamora.