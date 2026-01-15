San Isidro hizo un recambio total de su Sistema de Videovigilancia y el delito bajó en 2025

El intendente Ramón Lanús impulsó la instalación de 2.100 nuevas cámaras con resolución 4K, inteligencia artificial y visión nocturna, reemplazando un sistema obsoleto de más de 20 años.

Esta modernización tecnológica, combinada con un aumento sustancial de la presencia policial en las calles, permitió implementar un esquema integral de seguridad que ofrece respuestas más rápidas y efectivas en todas las localidades del partido.

El nuevo sistema optimiza el monitoreo en tiempo real y amplía la cobertura a zonas que antes carecían de vigilancia. "Transformamos para siempre el sistema de videovigilancia: duplicamos su capacidad, incorporamos la tecnología más avanzada disponible y llegamos a lugares donde antes no había cobertura. Y lo hicimos en tiempo récord: dos años entre la licitación y la instalación total del sistema: cámaras y fibra óptica", afirmó el intendente Ramón Lanús.

Este avance se complementa con un anillo digital reforzado por 170 lectoras de patentes (LPR), que permite identificar y actuar de inmediato ante vehículos con impedimentos legales. "Si un auto con pedido de captura ingresa o circula por el distrito, enviamos una patrulla para interceptarlo", explicó Lanús.

Otro pilar clave fue el fortalecimiento de la Patrulla Municipal. Durante la gestión se incorporaron 122 nuevos agentes en 2025, alcanzando un total de 331 efectivos, lo que permitió incrementar en un 10% el patrullaje preventivo. Se creó también la Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), un grupo de agentes especializados y altamente capacitados para intervenir en delitos complejos —como entraderas y asaltos violentos—, en coordinación directa con la Policía Bonaerense.

El refuerzo de las fuerzas de seguridad locales permitió resultados operativos contundentes: se realizaron 22.919 operativos de seguridad, en los que se identificó a más de 202.000 personas y se controlaron 123.000 vehículos, con un total de 2.400 detenciones.

Asimismo, el programa "Ojos en Alerta" se consolidó como un canal directo entre los vecinos y el Centro de Operaciones Municipales (COM). Con más de 21.000 adheridos, las alertas ciudadanas enviadas por WhatsApp contribuyeron a 120 detenciones. "Decidimos hacernos cargo del principal problema de los vecinos. No hay excusas", subrayó el intendente.

Estas medidas impactaron directamente en las estadísticas de delincuencia. En comparación con 2024, el delito general bajó un 14% en 2025, al igual que los robos en vía pública, mientras que el robo de autos cayó un 63% y las entraderas bajaron un 34%.

Con el objetivo de profundizar estos resultados, para 2026 el Municipio sumará nuevos patrulleros, nuevas motos, más agentes y una reforma integral del curso de ingreso a la Patrulla Municipal, con mayor duración y profesionalización, incluyendo un periodo de selección y una fuerte apuesta a la preparación física. “Recuperar la tranquilidad de los vecinos fue nuestro compromiso desde el primer día. Los resultados de 2025 demuestran que vamos por el camino correcto y que vamos por más”, concluyó Lanús.