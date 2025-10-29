La entidad ofrece distintas actividades deportivas y una colonia de verano para niños de 3 a 12 años. También, actividades para todo público como stretching y aeroyoga.
El Club Quilmes Oeste celebró 88 años de historia y de momento atraviesa un presente espectacular, con éxitos deportivos, excelentes disciplinas y deportistas que siguen creciendo a nivel ciudad e institucional.
Con su Colonia de Verano, para niños de 3 a 12 años, en esta temporada habrá nuevas propuestas deportivas, recreativas, artísticas y acuáticas, con campamento anual y los lunes a viernes, de mañana, tarde o jornada completa.
En 2025 creció considerablemente su cartera deportiva, con amplitud de actividades como el básquet femenino y masculino, vóley mixto, boxeo con el reconocido entrenador Carlos Paniagua, artes marciales con Asociación Budokai, patín artístico, fútbol infantil, tenis, roller y taekwon-do.
Y por si fuera poco hay actividad física apta para todo público como el stretching, aeroyoga, yoga kurunta, taichi y kung fu, recomendadas por médicos y nutricionistas para el equilibrio emocional.
Ni hablar de los programas inclusivos para niños de 3 a 12 con discapacidad, a los cuales se les brinda diversos talleres.
