El Club Quilmes Oeste celebró 88 años de historia

La entidad ofrece distintas actividades deportivas y una colonia de verano para niños de 3 a 12 años. También, actividades para todo público como stretching y aeroyoga.

El Club Quilmes Oeste celebró 88 años de historia y de momento atraviesa un presente espectacular, con éxitos deportivos, excelentes disciplinas y deportistas que siguen creciendo a nivel ciudad e institucional.

Con su Colonia de Verano, para niños de 3 a 12 años, en esta temporada habrá nuevas propuestas deportivas, recreativas, artísticas y acuáticas, con campamento anual y los lunes a viernes, de mañana, tarde o jornada completa.

En 2025 creció considerablemente su cartera deportiva, con amplitud de actividades como el básquet femenino y masculino, vóley mixto, boxeo con el reconocido entrenador Carlos Paniagua, artes marciales con Asociación Budokai, patín artístico, fútbol infantil, tenis, roller y taekwon-do.

Y por si fuera poco hay actividad física apta para todo público como el stretching, aeroyoga, yoga kurunta, taichi y kung fu, recomendadas por médicos y nutricionistas para el equilibrio emocional.

Ni hablar de los programas inclusivos para niños de 3 a 12 con discapacidad, a los cuales se les brinda diversos talleres.

Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina

Edición Nro. 15739

 

Diario Popular