Escuela de Educación Especial, con nueva sala de cine

Mendoza aseguró que "este progreso, este pasito que dimos para que esta sala y este momento se pueda dar, tiene que ver con un trabajo en conjunto de la escuela, nuestra Secretaría de Educación del Municipio y de ustedes, los alumnos, principalmente; porque esto lo fueron pensando entre las seños, pero lo decidieron con ustedes también".

Además, comentó: "Ustedes no tienen que dejar de soñar y de pensar qué les gustaría hacer y de contárselo a sus seños, así nosotros vamos viendo de qué manera podemos acercarnos a vivir esos momentos de felicidad que ustedes desean".

"Disfruten de esta película, y gracias siempre a las docentes por trabajar con tanto amor. Quiero que sepan que acá hay un equipo, muchas personas a su disposición y que pueden contar con nosotros", sumó.

En tanto, el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery destacó que "el balance del proyecto es muy positivo porque creemos que de alguna manera le estamos dando herramientas a cada una de las escuelas para poder llevar adelante su proyecto educativo institucional y que muchas veces eran sueños que estos lugares no podían alcanzar por falta de presupuesto específico para el área, y también es una herramienta que se adapta a cada uno de los establecimientos".

Por su parte, la directora de la institución, Graciela Tagliaferro, señaló: "Para nosotros esto es incalculable porque a los chicos les permite tener una experiencia inmersiva con luces, sonido y burbujas, y que puedan vivir la oportunidad de tener una función de cine, algo que quizá normalmente por sus características muchos pueden no tolerar, pero en este caso al ser en la escuela podemos pausar la película y volver a empezar. Y también consideramos importantísimo que venga la intendenta y todo su equipo y que vean lo que pudimos lograr gracias al programa que se implementó".

Mediante el financiamiento del Programa Quilmes Coopera 2025, la EEE Nº 502, que tiene una matrícula de 226 estudiantes, pudo fortalecer su proyecto Música Entre Manos, con un subsidio entregado por el Municipio, y a través del cual adquirieron una pantalla, parlante, lámparas, linterna, proyector, tablet, octapad digital, bafles, micrófonos, ukulele, tambor, baterías, máquina de burbujas, entre otros materiales. Esta iniciativa, iniciada en 2011, se extiende desde el nivel inicial hasta el secundario y otras escuelas de la modalidad, con el fin de fomentar la educación musical y la articulación entre los estudiantes.

Ya son 105 las escuelas en el distrito que a través de sus cooperadoras recibieron el financiamiento para concretar proyectos de clubes de ciencia, salas multimedia, ludotecas, material para desarrollo deportivo, musical, entre muchos otros proyectos.

El Programa Municipal "Quilmes Coopera 2025, proyectos educativos de la comunidad", es una iniciativa de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes que se trabaja articuladamente con la Jefatura distrital y el Consejo Escolar, y tiene el objetivo de fortalecer el rol de las cooperadoras escolares mediante el otorgamiento de subsidios destinados a la compra de equipamiento pedagógico, para potenciar los proyectos institucionales a través de la compra de materiales como equipos de sonido, proyectores, materiales para proyectos de radio, artísticos, musicales, material de librería, entre otros.

A su vez, en la EEE Nº 502 está programada una obra de mejoras con financiamiento municipal, constará de unificación de grupo sanitario; el cambio de artefactos para mejorar la iluminación del edificio; la instalación de una rampa de acceso y trabajos de pintura de las fachadas que se han realizado en los últimos días.