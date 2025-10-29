Quilmes sigue con su puesta a punto en la pretemporada

El Cervecero sumo al nuevo ayudante de campo, que reemplazará a Marcelo Perugini, mientras que Pagés reemplazó a Facundo Romero, dado que los dos ex colaboradores de Grelak aceptaron trabajo en San Telmo.

Respecto del futuro de algunos protagonistas, los defensores Leandro Allende y Federico Tévez siguen con labores aparte, aunque con conocimiento que no seguirán en el club y si bien ambos tuvieron el ofrecimiento de seguir pero con un menor sueldo, decidieron rescindir sus contratos.

Hasta el momento, han dejado el Decano Iván Ramírez, Fernando Torrent, Mariano Miño, Oscar Belinetz, Juan Cruz Kaprof, Enzo Kalinski, Edwin Schulz y Camilo Machado.

El resto del plantel trabaja en pos de amistosos y de momento realizan tareas tácticas y técnicas que consisten en coordinación y resistencia. En cuando al juego, ensayaron tácticas de defensa y ataque, con rotación para que todos pudieran hacer la actividad.

Los lesionados trabajaron en el anexo y luego en el gimnasio y son: Julián Gurzi (operado de la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda), Gabriel Vázquez (molestia en la rodilla derecha), Tiago Marghetich (con una molestia muscular) y Joaquín Postigo (distensión muscular).